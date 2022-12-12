فريق سيدات سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في بطولة منطقة القاهرة

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الجزيرة، بنتيجة 80-67، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق.

وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات من أداء فني وبدني مميز، في إطار السعي نحو الوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية والمنافسة بقوة على اللقب.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الزهور بنتيجة 97-49، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.