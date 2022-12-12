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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسى: العلاقات الأمريكية - الأفريقية تراجعت في عهد ترامب

مهدي عفيفي
مهدي عفيفي

قال الدكتور مهدي عفيفي محلل سياسي وعضو في الحزب الديموقراطي الأمريكي، إنه في فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هناك تركيز على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وكانت العلاقات سيئة مع أفريقيا وأوروبا.

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وأضاف عفيفي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور، أنّ الإدارة الديموقراطية لا تتمثل في الرئيس الأمريكي جو بايدن فقط، لذلك فقد تم التقارب بين الولايات المتحدة وأفريقيا في عهد الديموقراطيين.

وتابع محلل سياسي: "كان هناك إهمال أمريكي لأفريقيا في فترة ترامب لأسباب سياسية، وتغير هذا الأمر في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وبخاصة في ظل مشكلات المناخ وضغط الشارع الأمريكي على الإدارة الأمريكية كبير، وأرى أن سبب نجاح كثيرين في الحزب الديموقراطي هي قضية المناخ".

وأردف عضو في الحزب الديموقراطي الأمريكي: "أرى أنّ قضية المناخ أحد أسباب عودة الولايات المتحدة للتعاون والتقارب مع أفريقيا، وهنا تأتي أهمية مصر، إذ أن مصر بُعد أفريقي مهم، ومن ثم، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى تدعيم التعاون معها".

وأشار، إلى أنّ هناك عدة عوامل للاهتمام الأمريكي بأفريقيا منها التواجد الصيني والتواجد الروسي الكبير، لأن ما تقوم به أمريكا مختلف عن الصين فقط، إذ أنّ الصين تهتم بنفسها فقط، وبعض الدول أعلنت إفلاسها بسبب سياسات الصين، لافتًا إلى أن القمة الأمريكية الأفريقية ستركز على دول القارة ضد كورونا، وبخاصة أنّ 19% من القارة فقط حصلت على لقاحات كورونا.

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