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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا ألومنيوم خردة من مخزن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كمية من الألومنيوم الخردة من داخل مخزن خردة كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصَين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامهما بعرض كمية من الألومنيوم الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتهم من داخل مخزن خردة كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل"، وباستدعاء مالك المخزن المشار إليه تعرف على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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