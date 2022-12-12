أخبار التعليم| 7 العاب منتشرة بين طلاب المدارس لا تقترب منها| تفاصيل.. قرار عاجل بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس المسار المصري

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير يوضح كيفية الحد من الشغب المنتشر بين طلاب المدارس

أصبحت ظاهرة العنف بالمدارس من أكثر القضايا الاجتماعية جدلاً في الآونة الأخيرة، بسبب انتشارها بشكل ملحوظ في العديد من المدارس وتسببها في العديد من المخاطر على صحة الأطفال والمراهقين، وهذا ما خلق العديد من المخاوف عند الآباء حيال احتمالية تعرض الأبناء لمثل هذا النوع من العنف أو اكتسابه من بيئة المدرسة.

رضا حجازي يحسم الجدل.. وزير التعليم للمديريات: مفيش امتحانات في الأعياد

حصل موقع صدى البلد على خطاب رسمي موقع من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، لحسم الجدل بشأن الاحتجاج على عدم مراعاة أعياد المسيحيين في جداول امتحانات نصف العام 2023 في بعض المحافظات

التعليم تنظم مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة “لمحات من الهند” في الفترة من 2022/12/12 حتى 2022/12/15، وذلك برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وإشراف الدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية.

خبير تربوي يحدد ضوابط علاج ظاهرة العنف المدرسي بين الطلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ظاهرة العنف انتشرت فى مدارسنا خلال الآونة الأخيرة، وتظهر فى سوء التعامل بين الطلاب بعضهم بعضاً، مما يعيق الدور المنوط بالمدرسة أو يحد من فعاليتها.

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمدارس المسار المصري

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عاجلا اكدت خلاله انه في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب.

خد بالك.. 7 العاب منتشرة بين طلاب المدارس لا تقترب منها| تفاصيل

ألعاب الموت تغزو مدارس مصر، انتشر في الآونة الأخيرة ومع بداية العام الدراسي الحالي عدد من التحديدات علي تيك توك، مثل (لعبة تشارلي - وتحدي كتم الأنفاس - والقفز إلى أعلى ) وأصبحت تلك الألعاب تشكل خطرا كبيرا علي طلاب المدارس في مصر لما بها من خطورة كبيرة علي حياتهم، الأمر الذى دعا وزارة التربية والتعليم لإصدار تعليمات مهمة للمدارس لحماية أبنائنا الطلاب من خطر تحديات وألعاب تيك توك.

السيد قنديل: ضرورة تحقيق الأكتفاء الذاتي لجامعة حلوان فى كل المجالات

انطلقت فعاليات ملتقى تشبيك الذي نظمه مكتب الحاضنات التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي أستاذ مساعد بكلية العلوم ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لحاضنة Biocluster ، والدكتورة مها الحلبي أستاذ بكلية الفنون التطبيقية والباحث الرئيسي لحاضنة الأثاث المصري، الدكتورة سماح سليمان مدير مشروع حاضنة المصنوعات اليدوية، وبحضور أحمد أسامة معاون وزير التجارة والصناعة.

تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ في المعسكر التدريبي لجوالي جامعة عين شمس

استمرت فعاليات المعسكر التدريبي لجوالى وجوالات جامعة عين شمس بمعسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

دورة الشهيد الرفاعى.. جامعة حلوان تشارك فى بطولة الجامعات للسباحة والزعانف

شاركت جامعة حلوان في بطولة الجامعات للسباحة والزعانف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50 المقامة بجامعة القاهرة.

برتوكول تعاون بين حقوق حلوان والمطابع الأميرية

استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللواء أشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية وذلك لتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة حلوان والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، اللواء أشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بحضور المهندسة منى يونس رئيس القطاع التجارى، اللواء على عمارة رئيس القطاع الادارى، محمد موسى مدير عام التسويق، وكذلك المستشار القانونى صوفى توفيق.