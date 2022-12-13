حبس شخصين سرقا أجنبي بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ مغافلة أحد الأشخاص وسرقة هاتفه المحمول- مشغولات ذهبية وذلك أثناء تواجدهم أمام محل مصوغات كائن بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حال تواجدهما بدائرة القسم لقيامهما بمغافلة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بأحد الفنادق الكائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل ) وسرقة (هاتفه المحمول- مشغولات ذهبية) وذلك أثناء تواجدهم أمام محل مصوغات كائن بدائرة القسم، حال عرض المجنى عليه مشغولات ذهبية ملكه للبيع بمعرفة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكن أحدهما.