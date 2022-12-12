نشأت الديهي: الدولة تدير الأزمات بشكل لا يشعر المواطن بالقلق

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على قيام وكالة بلومبرج بمحو اسم مصر من قائمة الدول المعرضة لمخاطر عدم سداد أقساط القروض.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، الإثنين، أن مصر قامت بتسديد أقساط وفوائد الديون في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدير الأزمة الحالية بشكل لا يشعر المواطن بالقلق.

وأضاف الديهي، أن التقرير السابق لوكالة بلومبرج الذي تحدث على أن مصر قد تكون غير قادرة على سداد أقساط الديون استقبل بشكل حافل من أعداء مصر.

وتابع: "كل كلاب السكك تحدثت على أن مصر هتقع، مستشهدين بالتقرير السابق بلبومرج، وتحدثوا عن هذا الأمر بشكل خبيث، النهاردة يا مؤمن تطلع نفس الوكالة، وتحدثت بشكل إيجابي عن مصر، ورغم ذلك لم يقم المشككين مثل حافظ المرازي أو محمود وهبة الحرامي الذي سرق أموال البنوك وهرب للخارج، بالتعليق إيجابيًا على هذا الأمر" .

وأردف: "لا يوجد أحد تذكر التقرير بلومبرج الأخير، أي تقرير في صالح الدولة المصرية يتم كتمانه، والحديث فقط بشكل سيء لزرع الاحباط ، وتخفيض الروح المعنوية لدى الأمة".