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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج اليوم الثالث من بطولة العالم لفرق الاسكواش للسيدات

صدى البلد

تواصلت اليوم الإثنين فاعليات اليوم الثالث من بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق التي تقام في نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

وحصل منتخب مصر اليوم على راحة على أن يعود للمنافسات غدا الثلاثاء حيث يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب الكندي.


وفي نتائج اليوم بالبطولة تغلبت هونج كونج على جنوب إفريقيا 2/1 وفازت كندا على سويسرا 2/1 ، و فازت اسكتلندا على استراليا 2/1 وفازت فنلندا على الصين تايبيه 3/0 وتفوقت ماليزيا على اليابان 2/1 .


ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه : كندا و سويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية : أمريكا و أستراليا و اسكتنلدا و المانيا.


وتضم المجموعة الثالثة : إنجلترا وهونج كونج و جنوب إفريقيا و اوكرانيا


والمجموعة الرابعة كل من : فرنسا و ماليزيا و اليابان و فنلندا و الصين.

دور المجموعات جنوب افريقيا منتخب مصر أوكرانيا بطولة العالم المجموعة الثانية المانيا

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