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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رشيد خطابي: الوضع في الصومال يدق ناقوس الخطر ويتطلب تحركا عاجلا

السفير أحمد رشيد 
السفير أحمد رشيد  خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعل

قال السفير أحمد رشيد  خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية،  أن الصومال يعيش أوضاع مأساوية صعبة كأزمة غذائية خطيرة في ظل ظروف مناخية استثنائية وتعرضه على امتداد خمس سنوات لدورة قاسية من الجفاف  مما تسبب في تعرض حوالي نصف السكان  للمجاعة وسوء التغذية  اي حوالي 7.8 مليون . 

 

وقال "خطابي"،خلال كلمته، عملا بالقرار رقم 81 للقمة العربية العادية 31 التي انعقدت في نوفمبر الماضي بالجزائر ، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية نظمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع الامم المتحدة مؤتمرا عن دعم قدرات مواجهة الجفاف ومتطلبات الامن الغذائي لحشد التضامن الواجب مع هذا البلد العربي واستشعار الحاجة الملحة والمستعجلة  لتقديم المساعدات الانسانية للشعب  الصومالي ومواكبة لهذا التحرك  التضامني العربي والأممي ، أطلقت الادارات المعنية بقطاع  الاعلام والاتصال حملة مكثفة لمتابعة وقائع هذا المؤتمر والقاء الضوء عن الوضع التراجيدي بالصومال بتنسيق مع وسائل الاعلام العربية والأجنبية التي تستحق كل الشكر والثناء على  تعاونها ، فضلا عن  الموقع الالكتروني للجامعة العربية وتطبيقاتها التواصلية .

 

ولفت إلى أن هذه الازمة الغذائية استفحلت جراء الجفاف ولكن كذلك بسبب مخلفات جائحة " كورونا " وإفساد أسراب الجراد للمحاصيل الزراعية، وتداعيات الحرب بين روسيا واوكرانيا التي تستورد منهما الصومال 90 في المائة من إمدادات القمح ,بجانب المشاكل الامنية والاجتماعية وموجات النزوح . كما تفاقمت هذه الازمة جراء الخصاص المهول في الماء الشروب وانعدام شروط التطهير مما تسبب في انتشار وباء "الكوليرا " الذي أصاب آلاف الصوماليين خاصة من الاطفال  .

 

 وأشار إلى ان الحالة الصومالية في ما وراء هذه الحملة التضامنية تدق ناقوس الخطر وتحثنا  دولا ومنظمات ومجتمع مدني  على مزيد من العمل الملموس لتعبئة القدرات والطاقات وتقاسم الخبرات الزراعية لوقف" نمو المجاعة " على حد تعبير  الخبير  الزراعي الفرنسي روني ديمون والتوجه، دون تأخير ،  لتنفيذ الاستراتيجية الزراعية العربية  بمختلف أبعادها ، مع ضرورة ادخال اصلاحات جريئة على نظم الري والفلاحة ، واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتحسين جودة ومردودية المحاصيل الزراعية بمنطقتنا العربية .

 

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