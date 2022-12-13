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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تنظم اللقاء الختامي للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان اليوم اللقاء الختامي لدورات الفصل الدراسي الأول للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات  تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان .


و كشفت إدارة الجامعة أنه يتم خلال اللقاء تسليم الشهادات للطلاب الذين اجتازو البرنامج القومى لمواجهة الشائعات ( تصدوا معنا) ، و يتم ذالك بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة

جدير بالذكر أن جامعة حلوان شاركت في بطولة الجامعات للسباحة والزعانف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50  المقامة بجامعة القاهرة، وتأتي مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف  الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

وفاز طلاب جامعة حلوان بثلاث ميداليات ذهبية وأربع ميداليات برونزية حيث جاءت النتيجة كالتالي:

فاز الطالب سيف احمد عبد المنعم بالميدالية الذهبية فى سباق 50 متر حر، كما وحصل الطالب محمد محمود محمد على ميداليتين  برونزية في سباق 1500 متر و400 متر حرة.

وجاءت نتيجة الزعانف طلبه كتالى حصل الطالب مروان ابراهيم عسكر لسباقى 200 متر و400 متر مزدوج  على ميدالتى ذهبية ومركز اول،  الطالب أحمد حسين عباس حصل على ميدالية برونزية والمركز الثالث فى سباق 400 متر مونو كما حصل فريق التتابع 4 *100 مختلط على المركز والميدالية البرونزية وهم الطالب مروان ابراهيم عسكر وأحمد حسين عباس ومريم جلال سعيد وسجل هشام. 

وفازوا بالمركز اول تتابع 4x100 للطالبات كل من  كنزي احمد علي، يارا ياسر يحيى،  نجاة محمد عمر، لوجين يوسف أحمد.

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