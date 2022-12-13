التحالف الوطني: تنسيق كامل للخدمات المقدمة للأهالي بالقرى الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن هناك تنسيقا كاملا للخدمات المقدمة للأهالى فى القرى الأكثر احتياجًا مما ترتب عليه رضاءًا لدى المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك تلبية للاحتياجات بشكل أسرع، ووجود قاعدة بيانات للتحالف ومشاركتها ما بيننا لمحاولة استفادة نفس الأسرة من أكثر من جمعية.

وأضافت "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "تغطية خاصة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نقوم بفكرة التكرار فى المساعدات الدورية والمعاشات والتغذية الشهرية يتم فى أضيق الحدود، لأن هناك مشاركة للبيانات بين أعضاء التحالف والمؤسسات المشاركة لرصد حالات التكرار وبالتالى يتم السيطرة عليها وإعادة توزيعها مرة أخرى".

أوضحت "طلعت"، أن التنسيق يتم على المستوى الداخلى بين الهيئات والمؤسسات فيما بينها وأعضاء التحالف والجمعيات الشريكة، والذى يتم بشكل دورى من خلال الاجتماعات وقاعدة بيانات موحدة، وفرق تنفيذية تذهب لقرى وأماكن معينة لتقديم المساعدات اللازمة.