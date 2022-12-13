٢ مليون فى ايام.. ملحمة شبابية لبناء مستشفى بهنيا

أيام وشهور ننتقد فيها تعامل الشباب مع السوشيال ميديا وننقل تحذيرات من مخاطر التأثير السلبي للشبكات الاجتماعية على العقل البشري، لكن ظهرت مجموعات شبابية لتذكرنا بالوجه المشرق للمنصات الاجتماعية و باللمعة الإنسانية التي نلمحها بين الحين والحين في أوسمةو هاشتاجات.

ظن البعض أنها مزحة، ففاجئنا هؤلاء الشباب بمبادرات ذكرتنا بإنسانيتنا بعيدا عن رسائل الحقد والكراهية و"الهاشتاجات" السطحية، أوسمة تحمل مبادرات إنسانية، تعيدينا الى ايامنا الخوالى التى تعمل على جمع الناس لفعل الخير.

هنا فى قرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية خرجت مجموعة شبابية ليتحدو فى صف واحد وعلى قلب رجل واحد ليتحدو الظروف الصعبة والازمات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة التضخم وقامو باطلاق هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى “انقذو الفقراء من الموت”.

انطلق الهشتاج ليتجول من صفحة الى اخرى لجمع الاموال ومن مجموعه الى اخرى لينتشر فى جميع البلاد حتى حقق هؤلاء الشباب نجاحا غير مسبوق فى جمع مبلغ مالى قدره ٢ مليون جنيه فى ٢٨ يوم لشراء ارض لبناء مستشفى بالجهود الذاتيه ودون تدخل من احد.

بدأ هؤلاء الشباب فى التحرك ليسمع صوتهم من المسؤلين حتى يتمكنو من استمرار حلمهم فى بناء المستشفى وانقاذ اهالى قرية بهنيا والقرى المجاورة من خلال ميادرة حياة كريمة التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتتبنى الفكره ببناء المستشفى وتستمر فى تحقيق حلمهم من خلال ملحمة شبابية يذكرها التاريخ .