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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: الأهلي والزمالك مشوارهما صعب في دوري الأبطال

دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا

قال شادي محمد محلل الكرة العالمية، أن مجموعتي الأهلي والزمالك بدوري ابطال افريقيا في قمة الصعوبة، نظرًا لقوة الفرق وكثرة السفر إلى الخارج، مؤكدا بأن مشوار الناديين سيكون صعبا في البطولة القارية.

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وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مجموعة الزمالك صعبة بسبب الديربيات العربية، وفريق صن داونز تغلب على الاهلي في الموسم الماضي في القاهرة".

وتابع: "المريخ سيواجه الزمالك خارج مصر، بينما سيخوض باقي المواجهات في المجموعة بالقاهرة، حسبما كشف عنه مسئولو النادي السوداني".

وأشار إلى أنه يرشح الوداد وبترو اتلتيكو للصعود من المجموعة الأولى، والأهلي وصن داونز من الثانية، والرجاء وسيمبا من الثالثة، والترجي والزمالك من الرابعة.

الأهلى الزمالك دوري ابطال افريقيا صن داونز المريخ الوداد وبترو أتلتيكو

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