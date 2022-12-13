الهلال السوداني: قرعة الأبطال صعبة.. وقادرون على مواجهة الكبار| فيديو

أكد رامي كمال، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، صعوبة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أوقعت الزعيم السوداني رفقة اندية الأهلي وصن داونز والقطن الكاميروني.

وقال رامي كمال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" القرعة صعبة للغاية، ولكن حظوظ جميع الفرق متساوية".

وأكمل:" الهلال السوداني استعد جيدا لهذه النسخة من البطولة، اعتدنا على مواجهة الكبار، وقادرون على تحقيق نتائج مميزة".

وواصل:" لا توجد أي مشكلة لإقامة مباريات الهلال على ملعبه بالسودان، ونحن نرحب بالجميع، والمريخ لم يطلب إقامة مبارياته بـ دوري الأبطال، على ملعبنا حتى الآن".

