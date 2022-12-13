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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيلسون فيريسيمو: منتخب المغرب يمتلك لاعبين كبار| فيديو

جونزالو راموس
جونزالو راموس

أشاد نيلسون فيريسيمو، المدير الفني لنادي إشتوريا برايا البرتغالي، بالمستوى الذي قدمه اللاعب الشاب جونزالو راموس، مع السليساو ببطولة كأس العالم.

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وقال نيلسون فيريسيمو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" جونزالو راموس، اكتشافي، إنه مهاجم مميز ويمتلك كافة المقومات ليكون لاعبا في أحد أكبر أندية أوروبا".
وواصل :" كنا نعلم مميزات راموس وكنا نؤمن في قدراته الفنية، وفوجئت بالدفع به في مباراة سويسرا، وجلوس رونالدو على الدكة لم يكن مفاجأة".

وتابع :" البرتغال واجهت منتخبا كبيرا مثل المغرب، والذي قدم أداء مميز ضدنا وأمام اسبانيا، منتخب المغرب يمتلك لاعبين كبار، ولكننا لم نكن موفقين في هذه المباراة رغم ما قدمناه".

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وأضاف :" نحن نؤمن بأننا نملك قاعدة مميزة من اللاعبين الناشئين في البرتغال، الاستراتيجية كانت صعبة على المنتخب البرتغالي لذلك صعبت علينا المباراة ولم يحالفنا التوفيق".

وأردف: "تين هاج مدرب مميز منذ أن كان في أياكس ويحتاج الوقت مع مانشستر يونايتد، مانويل جوزيه مدرب عظيم في البرتغال وحقق العديد من الألقاب مع النادي الأهلي، وروي فيتوريا قادر على تطوير لاعبي منتخب مصر".

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