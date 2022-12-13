ليس باتشيكو |تعرف على المدرب الأقرب لتولي مهمة المصري

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، أن هناك جلسة مُنتظرة سيتم عقدها بين مسؤولي المصري البورسعيدي وإبراهيم حسن للتفاوض على إمكانية تولي حسام حسن المهمة الفنية لفريق المصري.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك جلسة مُنتظرة بين مسؤولي المصري البورسعيدي وإبراهيم حسن للتفاوض على إمكانية تولي حسام حسن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري"

وختم حديثه قائلا: "مازال المصري يبحث عن مدير فني جديد قوي قادر على إعادة الفريق بشكل مميز".