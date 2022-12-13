جاريدو: أحترم عبد ربه بشدة.. وأتمنى الاستمرار في مصر

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للإسماعيلي، أنه لو استمر لفترة أطول في النادي لتغير الأداء للأفضل، مشيرًا أنه كان يحترم حسني عبد ربه بشدة.

وأنهى مجلس إدارة الإسماعيلي، التعاقد مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو بالتراضي بين الطرفين.

وقال جاريدو في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس": "قمت بكل ما بوسعي في كل المباريات مع الإسماعيلي ولم يكن التوفيق معي في تلك الفترة".

وأضاف جاريدو: "أفضل دائمًا تولي مسؤولية الفرق الجماهيرية لأنها تعطي دافع كبير للاعبين، ليظهروا بأفضل شكل خلال المباريات".

وأكمل جاريدو: "كنت أتمنى الاستمرار لفترة أطول مع الإسماعيلي، وانزعجت بعض الشىء من الإقالة، ولكن تقبلتها بعد ذلك، وأنهينا التعاقد بكل احترام".

وأردف: "كان هناك العديد من التقارير التي تشير إلى وجود خلافات بيني وبين حسني عبد ربه وهذا لم يحدث إطلاقًا، والتعامل بيننا كان باحترام شديد، وكنت دائمًا أحترم أراؤه الفنية، ومن الوارد أن نختلف في بعض الأمور لأنه لا يوجد شخصان يتفقان في كل شىء، وكنا نتناقش في كل شىء".

واختتم: "وافقت على تدريب الإسماعيلي من البداية لأنني كنت أريد العودة إلى مصر، وهو نادٍ له تاريخ وأتمنى أن أظل أطول فترة في مصر".

