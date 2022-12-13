القوى العاملة بالشرقية: انتقال وحدة التدريب إلى قرية كفر العدوة لمدة 3 أشهر

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، أن وحدة التدريب المتنقلة بالمديرية واصلت رحلاتها بمحطتها الثالثة لتخدم قرية جديدة من القرى الأكثر احتياجا بقرية كفر العدوي بمدينة فاقوس، وذلك بعد أن لاقت نجاحا وإقبالا شديدا بقريتي سماكين الشرق بمدينة الحسينية ، والمحطة الثانية بحر البقر بمدينة الحسينية، وهم من أكبر القرى كثافة واحتياجا للتدريب وصقل مهارات الشباب، وقدمت نموذجا فريدا في عملية تدريب الشباب أشاد به أهالي هذه القرى ، وذلك تنفيذاً لمبادرة "مهنتك مستقبلك" ضمن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة".

ومن المقرر أن تقدم الوحدة بتدريب الفتيات بقرية كفر العدوي لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تواصل رحلاتها التدريبية بقرية أخرى، حيث يتم التدريب بالوحدة علي مهنة التفصيل والخياطة ، ومدة الدورة التدريبية 38 يوما بواقع 150 ساعة تدريبية و4 ساعات يوميا فترة صباحية فقط ، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا .

حضر انتقال وحدة التدريب أحمد عبد الهادي وكيل المديرية ، وجية متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية ، ومحمد مشالي مدير منطقة عمل فاقوس .

ووجه "عبد الهادي" الشكر لجميع القائمين على إتمام العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة ، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب الباحث عن عمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة العمل على تيسير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي ضوء تعليمات وزير القوى العاملة لمديري المديريات بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل .

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