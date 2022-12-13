البيت الأبيض: أمريكا تدرس تقديم دعم عسكري جديد لأوكرانيا في الأيام المقبلة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تدرس الإعلان عن مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا.



وقال سوليفان - خلال مؤتمر صحفي حسبما نشر البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ - " تم الإعلان الجمعة الماضية عن 275 مليون دولار لدعم أوكرانيا عسكريا، وسيكون هناك المزيد في الأيام المقبلة، مشددا على أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تطور الأحداث في أوكرانيا، وأن واشنطن تريد التأكد من إضعاف أي جهود روسية لكسب ميزة عسكرية في أوكرانيا من خلال تدمير البنية التحتية المدنية، لذلك سيكون تركيزنا على تلك الأشياء التي تمثل في الواقع تهديدًا حقيقيًا لأوكرانيا وشعبها".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا تشمل صواريخ لأنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز/يمارس/ وذخيرة للمدفعية وقدرات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

