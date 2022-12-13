المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية: سلوك بيونج يانج يمثل أكبر التحديات الأمنية خطورة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم، أن سلوك بيونج يانج يمثل أكبر التحديات الأمنية خطورة في المنطقة.



وقال سونج كيم - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء -" إن كوريا الشمالية باتت تشكل أبرز التحديات الأمنية في العالم، مشددا على أن أي استفزاز إضافي منها سيقابل برد حازم وموحد من المجتمع الدولي".



يشار إلى أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كانت قد شددت - الشهر الماضي - على أن التدريبات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية هي تدريبات دفاعية طويلة الأمد، ولا تشكل تهديدا لأية دولة، بما في ذلك كوريا الشمالية.