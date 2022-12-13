صحف الكويت.. «أبوكيان للمكيفات».. في قبضة الأمن المصري.. والبرلمان الأوروبي يعيد ملف إعفاء الكويتيين من «شنغن» للجنة الحريات.. والفيديرالي الأميركي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة

- المركزي الكويتي يتحفظ على شراء القروض

- منتجو الدواجن في مصر يعودون لإعدام... الكتاكيت

- شحنات جديدة من ‎الأدوية تصل الكويت

اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة القبس الكويتية؛ تمكن قوات الأمن المصرية من ضبط المتهم بنشر إعلان ترويجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع المخدرات، يحمل عنوان «أبو كيان لجميع أنواع المكيفات».

وبدأت القصة منذ ساعات مع ضجيج موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بصورة لإعلان يروج لبيع المخدرات مكتوب فيه «ايس وحشيش وبانجو وتمول» جملة وقطاعي، مع عنوان وأرقام هواتف صاحب الإعلان.

ورصدت الأجهزة الأمنية المنشور وتم الوصول إلى المتهم في هذه الواقعة وهو مسجل خطر وشهرته أبو كيان، بمحل إقامته بدائرة مركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، ونجحت القوات في القبض عليه في منطقة حدودية بين محافظتي القاهرة والقليوبية بين مدينتي قويسنا وبنها.

وأفاد مصدر أمني بنجاح مديرية أمن المنوفية في القبض على المتهم ببيع المواد المخدرة، وذلك بعد انتشار ورقة الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحريات السرية لسرعة ضبط المتهم، وبعد تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز قويسنا من ضبط المتهم.

وعثر بحوزته على «6 كيلوغرامات من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 كيلوغرام من مخدر الهيدروين- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي -هاتف محمول - عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات " أيس - حشيش - مادة - بانجو - تامول».

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه

وأشارت الصحيفة الي؛ تصويت البرلمان الأوروبي؛ امس الاثنين، لصالح اقتراح بإعادة ملف إعفاء موطني الكويت وقطر من تأشيرة «شنغن» إلى لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان.

وقبيل تصويت البرلمان بهيئته العامة اليوم قال مقرر التقرير حول ملف التأشيرات إريك ماركوارت أمام الجلسة التي عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية «قررت بموافقة المجموعات السياسية إعادة الملف إلى اللجنة».

وكانت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أعلنت يوم الخميس في الأول من ديسمبر الجاري الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة «شنغن» بشروط.

وجاء في نص القرار الذي وافق عليه 42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا «إنه في حالة دولة الكويت فإن أعضاء اللجنة يؤيدون الاعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الاعفاء من خلال المفاوضات الثنائية».

كما وافقت اللجنة على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور.

وكان رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو قد اكد في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية «كونا» إن إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة «شنغن» (خطوة جيدة ستساهم في التعاون والتفاهم المتبادل ليس في المجال السياحي فحسب ولكن في المجالات التجارية والتبادل الاكاديمي والعلمي).

كما لفتت الي اعتزام لجنة الشؤون المالية البرلمانية إنجاز تقريرها الخميس المقبل، بشأن قوانين شراء القروض ورفع سقف الراتب التقاعدي وتعويضات النصب العقاري.

وكشف مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ القبس أن بنك الكويت المركزي أبلغ اللجنة خلال اجتماعها أمس، أن أعداد المقترضين الكويتيين بلغت 520 ألف مقترض وأصل الدين يبلغ 14.1 مليار دينار.

وقال عاشور إن «المركزي تحفظ على مقترح شراء القروض من باب الكلفة المالية، وأن المقترح يحتاج مدة سداد بحدود 25 سنة»، مشيرا إلى أن اللجنة عرضت أكثر من آلية لشراء القروض على الجانب الحكومي سواء عن طريق الودائع أو السحب من الاحتياطي العام.

وشدد عاشور على أن اللجنة ستعمل على رفع تقريرها الخميس المقبل،ليدرج على جلسة 20 الجاري بغض النظر عن موقف الحكومة من المقترحات بقوانين المطروحة، مشددا في الوقت نفسه على وجود مرونة حكومية بخصوص رفع سقف الراتب التقاعدي وتعويضات النصب العقاري.

وأوضح أن الجانب الحكومي يرفض دفع تعويضات مباشرة للمتضررين من النصب العقاري، على أن يتم تعويض المتضررين من المبالغ المجمدة لشركات متهمة بالنصب العقاري، والتي تبلغ 100 مليون دينار. وأضاف عاشور «قررت اللجنة استدعاء وزارة العدل باعتبار أن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضايا وإطلاق الـ100 مليون تقع ضمن اختصاصاتها بحسب إفادة وزارة المالية خلال اجتماع اللجنة».

وفي ملف زيادة سقف الراتب التقاعدي، أفاد عاشور بأن المؤسسة العامة أبدت مرونة كبيرة مع المقترحات المطروحة، خصوصا لجهة رفع رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون ما بين 400 إلى 600 دينار.

وأشار عاشور إلى أن المؤسسة طلبت مهلة شهر لتعد تصورها النهائي لتحسين رواتب المتقاعدين إلا أن اللجنة أمهلتها إلى يوم الخميس المقبل لتقديم رأيها.

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت بعض المقترحات التي وصلت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوم الأربعاء الماضي، وقامت بدعوة بعض الجهات الحكومية المعنية للوقوف على رأيها بخصوص المقترحات الموجودة.

وأوضح المويزري أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى بعض الجهات الحكومية لحضور اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل، سيتم خلاله التصويت على بعض الاقتراحات بقوانين ومن ثم إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة

بينما صحيفة الراي الكويتية؛ فقد اهتمت بعودة أزمة نقص أعلاف الدواجن في مصر إلى الواجهة، رغم التأكيدات الحكومية بالتحرك وتوفير الدولار للإفراج عن شحنات الأعلاف في الجمارك، إذ تُوّجت الأزمة بعودة المنتجين إلى إعدام «الكتاكيت» بسبب نقص الأعلاف.

وقالت مصادر لـ«الراي»: «هناك شركات إنتاج تقوم بإعدام آلاف الكتاكيت، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف أو نقصها، أو بسبب نشاط السوق الموازية التي تتحكم في الأسعار وتخزّن كميات كبيرة من الأعلاف».



وأشارت المصادر إلى أن عدداً من تجار الأعلاف استغلوا الموقف وحرّكوا الأسعار بأرقام قياسية مبالغ فيها، ما تسبب في إرباك صناعة الدواجن، وارتفاع أسعار البيض والدواجن، رغم أن مصر لديها اكتفاء ذاتياً في المنتجَين.

وطالبت بزيادة كميات الأعلاف المفرج عنها من قبل الحكومة حتى لا تتفاقم الأوضاع، وترتفع أسعار الدواجن والبيض، ما سيضطر عدد كبير من المنتجين إلى إغلاق مزارعهم، أو التخلص من الكتاكيت أو الدواجن.

وكشف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر ثروت الزيني، عن توقف بيع الكتاكيت في الأيام الأخيرة، لأن المنتجين يخشون عدم توافر الأعلاف، مطالباً بضبط الأمر وزيادة الكميات المفرج عنها من الأعلاف ومواجهة السوق السوداء، وكاشفاً أن سوق الدواجن في مصر يحتاج شهرياً لـ900 ألف طن من الأعلاف.

ونبهت الصحيفة كذلك الي اتجاه المجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء، وفق ما نقلت العربية عن شبكة «سي إن إن».

فيما سلطت صحيفة النهار الكويتية الضوء علي اعتماد مجلس الوزراء الكويتي مشروعي مرسومين بتعيين منصور العتيبي نائباً لوزير الخارجية وكذا محمد بوعركي رئيساً للمركز الوطني للأمن السيبراني.

وأشارت الصحيفة الي تصريحات وزارة الصحة الكويتية بأن شحنات جديدة من ‎الأدوية تصل البلاد وذلك في طور إجراء تسلمها وتنسيق مستمر للانتهاء من إجراءات الدورة المستندية