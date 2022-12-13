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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤتمر صناع التنمية والسلام 2022 بالإمارات يمنح وزيرة الهجرة جائزة العطاء المتميز

الوزيرة سها الجندي
الوزيرة سها الجندي

منح المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، جائزة التميز الخاصة؛ تقديرًا لدورها في مجال دعم حقوق المصريين بالخارج، والعمل على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم والتفاعل مع آرائهم وأفكارهم.

وذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي اختار الوزيرة سها جندي، ضيف شرف المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام، الذي عقد بمشاركة الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، واستضافته دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بمناسبة إحياء اليوم الوطني للإمارات والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بحضور وزيرة الهجرة، ورئيس المركز الدكتور عبدالله السيهاتي.

وثمنت وزيرة الهجرة- في كلمتها خلال التكريم- جهود القائمين على المؤتمر ومنحها الجائزة، معربة عن شكرها للمسئولين عن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، لدعوتها للمشاركة في المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022 تحت شعار "التعاون الدولي من أجل دعم التنمية والاستثمار". 

وأعربت وزيرة الهجرة ، عن فخرها وسرورها بأن حظيت بهذا التكريم، في دولة الإمارات الحبيبة، التي طالما ربطتها بمصر أواصر المحبة والعلاقات التاريخية الوطيدة على مر الزمان، بالإضافة إلى الروابط الاجتماعية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيرة إلى حرصها على تقديم كافة المحفزات الممكنة للمصريين بالخارج، وربطهم بالوطن الأم، في إطار خطط تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة حرصها على التواصل مع المصريين بالخارج بشتى الصور الممكنة.

وتابعت وزيرة الهجرة، في كلمتها أنها حريصة على فتح كافة السبل للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر، وكذلك الخط الساخن والرد المباشر على المصريين بالخارج، أو بعقد لقاءات دورية عبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بجانب الحرص على الجولات الخارجية والتي بدأت بالمملكة العربية السعودية للقاء أكبر جالية مصرية بالخارج، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني المحطات للقاء المصريين بالخارج، والتحدث إلى ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وعرض كافة المحفزات التي قدمناها للمصريين بالخارج.

وأكدت أهمية التواصل المباشر من جانب المسؤول، والتأكيد على أهمية ما يقدمه المصريون بالخارج من مقترحات وأفكار تدعم خطط التنمية في الدولة المصرية، فضلا عن الحرص على فتح أبواب التواصل أمام المصريين بالخارج في كل بقاع العالم.

وشددت وزيرة الهجرة على بذل كافة المساعي والجهود لمنح المصريين بالخارج مكتسباتهم ومحفزات خاصة بهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمصريين حول العالم، باعتبارهم خط الدفاع الأول لمصر، مؤكدة تحقيق استراتيجية عمل الوزارة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتنمية القرى المختلفة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص العمل للشباب وتقديم الإرشاد المهني، لضمان مستقبل أفضل لشبابنا من خلال المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، والتنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتعظيم جهود المركز المصري للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، بجانب ربط التدريب بالتوظيف وتقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية لمجابهة الهجرة غير الشرعية.

وأشادت وزيرة الهجرة ، بجهود المصريين بالخارج في دعم الوطن في كل محطاته، بالإضافة إلى حرص المصريين بالخارج على نقل خبراتهم العلمية والحياتية إلى الداخل، ما يضمن مزيجًا من الخبرات العالمية التي تنتقل إلى مصر، وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه من تطور ونهضة، ما يشكل محركًا أساسيًا لتقدم المجتمع وإذكاء روح التعاون لخدمة الوطن بين أبنائه.

وأكدت وزيرة الهجرة ، أن الاستثمار في البشر يضمن عائدًا من الوطنية والولاء قبل العوائد المادية التي ستتحقق نتيجة لربط الخبرات المصرية بالخارج بأرض الوطن، بجانب الاستفادة من العلوم الحديثة التي درسها المصريون بالخارج في أرقى جامعات العالم، ما يقدم مزيجًا من الخبرات المتميزة التي تسهم في دعم الرؤى الوطنية، وتعيد أمجادنا التاريخية التي تحتاج إلى الجهود الشابة الدؤوبة، لنعيد كتابة التاريخ من جديد بأياد شابة تؤمن بقدرة الوطن على النهوض وتتبوأ مكانة متميزة عالميًا.

وأكدت أن الدولة المصرية أولت اهتماما خاصا في دعم المشروعات التنموية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين العرب والأجانب، وفتح أفق التعاون الدولي.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى مشروع وزارة الهجرة الرائد لإطلاق مجلس من شباب العلماء والخبراء والباحثين المصريين بالخارج، ليكون نواة التطور البحثي ونقل تكنولوجيا المستقبل إلى مصر، مؤكدة أننا واثقون أن المستقبل يحمل في طياته الخير للوطن، وأن هذه الجهود المخلصة من المواطنين المصريين في كل مكان ستعزز الريادة المصرية وتحقق ما نحلم به ونعمل لأجله من أجل وطن قوي يملك قراره ويتحكم في موارد لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وتتضمن أهداف المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022؛ العمل على تعزيز قيم التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية والسلام، والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة التنمية والاستثمار في الدول العربية، ودعم القائمين علي صناع التنمية وتشجيعهم، من أجل المضي قدما نحو تحقيق مسيرة التنمية، والبناء، والسلام، في العالم، وفتح أفق التعاون الدولي بين المؤسسات الاقتصادية العربية ورجال الأعمال ورواد التنمية من المستثمرين.

وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة توفير مناخ آمن للتعاون الدولي بين المؤسسات والأفراد، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة العربية؛ وخاصة في الدول التي تتمتع بمقاومات خصبة للاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة الدعم الحكومي لمبادرات مؤسسات المجتمع المدني التي تطرح أفكار حول المشروعات الاستثمارية والتنموية في المنطقة العربية.

كما تضمنت التوصيات، إنشاء تحالف عربي يضم مؤسسات مجتمع مدني تهتم بالتنمية وشركات ومستثمرين وأفراد يتم إنشاؤه برعاية حكومية وعربية يكون نواة لدعم المشروعات التنموية في المنطقة العربية.

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