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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات اليورو آسيوي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استضافت البورصة المصرية الجمعية العمومية ال ٦٥ لاتحاد البورصات اليورو اسيوية وكذلك الاجتماعات الدورية للجان العمل الفرعية، وخلال اللقاء تم استعراض نتائج خطة عمل الاتحاد خلال العام الجاري وكذلك مناقشة خطة العام المقبل والتي تضمنت عدد من المحاور والفعاليات منها ورش العمل والتدريب والبحوث و الاستقصاءات المزمع تنظيمها للأعضاء خلال العام خلال الفترة المقبلة.
 

من جانبه وخلال كلمته الافتتاحية رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بإيلينا الديمبرج Alina Aldambergen

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القائم بأعمال رئاسة الاتحاد ورئيس بورصة كازاخستان، كما رحب الدكاني باستضافة البورصة المصرية لفعاليات الاجتماعات السنوية للاتحاد، مشيرا إلي أن هذه اللقاءات هي فرصة جيدة لتبادل ومشاركة الخبرات مع باقي اعضاء الاتحاد البالغ عددهم ٤٣ عضوا.

 

أضاف الدكاني أن اجتماعات هذا العام شهدت استعراض عدد من الموضوعات الهامة خلال فعاليات لجان العمل حيث تم مناقشة  آليات التعاون بين البورصات الاعضاء وسبل التطوير والتوسع في الاعتماد على الحلول التكنولوجية بهدف تحسين ورفع كفاءة اسواق المال.

 

ومن جهتها قالت إيلينا الديمبرج Alina Aldambergen، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة FEAS ورئيس بورصة كازاخستان: "اجتماع اليوم لأعضاء اتحاد البورصات اليورو آسيوية شهد عرض لمنجزات العام. نشكر البورصة المصرية على دعوتنا واستضافة اجتماعات الاتحاد والجمعية العمومية. 

 

 هذا العام شهد انضمام 7 أعضاء جدد للاتحاد كما نظم الاتحاد العديد من الفعاليات تضمنت التدريب التدريب الفعلى لاعضاء الاتحاد ببورصة كازخستان، وورش العمل حول الاستدامة، وعلاقات المستثمرين، والتمويل الجماعي، وغيرها من الموضوعات الرئيسية.

 

تأسس اتحاد البورصات اليورو اسيوي الذي يتخذ من العاصمة الارمينية مقراً له في العام ١٩٩٥  ويمثل أعضاء الاتحاد نحو ٣١ دولة  ويبلغ عدد الأعضاء   نحو ٤٣ عضو منهم ٢١ عضوية كاملة و ١٠ أعضاء منتسبين و ٨ أعضاء مراقبين و ٤ شركاء من المؤسسات المالية وشركات التسوية وجمعيات المتداولين بأسواق المال والاتحادات الإقليمية بالدول الأعضاء.

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