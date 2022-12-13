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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعلن نتيجة مسابقة الأبحاث العلمية لعام 2022

صدى البلد

في إطار ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، تعلن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني "نتيجة مسابقة الأبحاث العلمية لعام ٢٠٢٢" خلال الندوة الثالثة للجنة الإعلام بالمجلس تحت عنوان "لازم نغير الصورة" في إطار ال ١٦ يوم، والتي عقدت مساء أمس عبر الفيديو كونفرانس.

وقد افتتحت الدكتورة سوزان القليني الندوة بتقديم التحية لكل الضيوف والحاضرين الأفاضل من عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس، وللباحثات والباحثين المتقدمين بالبحوث، ووجهت التحية للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لمساندتها لكل اللجان، وقد أعربت عن سعادتها وفخرها بمستوي البحوث التي تتناول موضوعات المرأة، والإنتاج الرائع لتلك البحوث المتقدمة من طالبات وطلبة جامعات: القاهرة، عين شمس، الجامعة الأميركية بالقاهرة،MSA ، أكاديمية الشروق وإدارة الدقي التعليمية.

كما تقدمت الدكتورة سوزان بالشكر إلي الأساتذة الكبار الذين قاموا بالتحكيم، وتقدمت بالتحية لكل من الدكتورة شيماء ذو الفقار، والدكتورة سارة نصر، ومنة الله سليمان وحبيبة الشربيني، و للدكتورة هدير السيد رحمة الله عليها اللاتي فزن ببعض الجوائز في هذه المسابقة.


وقد قام كل من المتقدمين بالمشروعات الفائزة بعرض مشروعاتهم خلال الندوة وشرح فكرتها.
وقد تمثلت جوائز المسابقة في: جوائز الأبحاث والدراسات العلمية، فقد ذهب المركز الأول إلى بحث "توظيف منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة لمواقع التواصل الاجتماعي لتمكين المرأة المصرية"، وقد ذهب المركز الثاني الي بحث "إلتماس المرأة المصرية للمعلومات عن التحرش الإلكتروني وعلاقته بالوعي بأساليب مواجهته بالتطبيق علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة علي الفيسبوك"، كما ذهب المركز الثالث إلي بحثين بالمناصفة، وهما: "أطر الأدوار النسائية في الدراما علي المنصات الرقمية، ودراسة مقارنة بين الدراما المصرية و الإسبانية" ،و "كيف تستخدم المرأة المصرية منصات التواصل الاجتماعي لكشف المتحرشين"، وقد ذهبت جائزة التميز لموضوع وفكرة "إدراك المرأة المطلقة لصورتها في البرامج والدراما التليفزيونية وتأثيرها علي سلوكها الاتصالي".

وقد تمثلت جوائز المسابقة أيضاً في جوائز مشاريع التخرج، أولاً، جائزة التميز التي ذهبت الي فكرة وموضوع كل من "للسيدات فقط" إعلام جامعة القاهرة، و "اللعنة الأكاديمية الدولية" للهندسة وعلوم الإعلام. فيما ذهبت جائزة "المعالجة" عن التفاؤل والبهجة لكل من مشروعي "نساء العزبة" لطالبات الجامعة الأميركية، و"انتي جميلة" لطالبات إعلام الشروق، وقد ذهبت جائزة "الإبداع" عن المسؤولية والقرار إلي "حلي الضفائر" لطالبات جامعة القاهرة.

وقد تم فوز Video animation مشروع طلبة وطالبات من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وقد فازت أيضا عدة حملات ومنها "ليها حل" لطلاب وطالبات من جامعة MSA،وقد فازت أيضاً حملة "علي بياض" لطالبات كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحملة "٥٨ عقوبات" لطلاب وطالبات من جامعة عين شمس، وقد تم تسليم جائزة خاصة إلي كل من : العرض المسرحي "صرخة" لطالبات وطلاب ادارة الدقي التعليمية، ومشروع تخرج تحت عنوان "صدي الصمت"، بالإضافة الي "مشروع حلاويلا" لطلاب وطالبات الجامعة الأمريكية.

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