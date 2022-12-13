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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القمة الإفريقية الأمريكية جاءت في وقتها لإحداث تقارب في ملفات كثيرة

عبده أبو عايشة، عضو
عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية القمة الأمريكية- الإفريقية التي تنطلق اليوم في واشنطن بدعوة رسمية من الرئيس بايدن وتستمر ثلاثة أيام، قائلا إنها جاءت في وقتها لاحداث تقارب مطلوب بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال أبو عايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القمة تعكس التزام واشنطن الدائم تجاه القارة السمراء، وتؤكد رغبتها في تعزيز سبل التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة. 

كما أن تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا خطوة مهمة، تدفع نحو مزيد من التعاون في المجال الاقتصادي وتعزيز التزام الولايات المتحدة وأفريقيا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتخفيف من تداعيات الأزمات العالمية والأوبئة على  مستوى دول القارة الافريقية.

 

ولفت عضو الشيوخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى وتمتين العلاقات الإفريقية هام للغاية مطالبا الولايات المتحدة، بتبني خطط وسياسات لمواجهة الفقر والجوع، حتى نتمكن من التأسيس لديمقراطيات حقيقية داخل القارة السمراء.

 

 وشدد أبو عايشة، أن القمة الأفريقية- الامريكية، تمثل فرصة للولايات المتحدة الامريكية، لبداية جديدة مع أفريقيا، ومساعدة الدول الإفريقية للمضي نحو تحقيق التنمية المستدامة، من أجل بناء اقتصاديات قوية وبصورة وخطاب مختلف عما مضى من عقود.

 

واختتم بأن عشرات الدول الإفريقية تتطلع الى البيان الختامي لهذه القمة ومرئياتها، لمواجهة الأزمات العالمية والأوبئة وتغير المناخ . 

عبده ابو عايشه مجلس الشيوخ القمة الأمريكية- الأفريقية بايدن

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