عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. عبير صبري تتألق برفقة زوجها من دبي

عبير صبري برفقه زوجها
عبير صبري برفقه زوجها

شاركت الفنانة عبير صبري صورًا جديدة لها من دبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت عبير صبري برفقة زوجها، وهي ترتدي فستان أنيق باللون الأسود، مع بعض الاكسسوارات فضية اللون، وأحمر شفاه باللون الأحمر الجريء. 

بفستان ذهبي.. إطلالة ناعمة لـ عبير صبري في أحدث ظهور لها

تصميم مميز.. عبير صبري تتألق بفستان أنيق في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

 يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبرى مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج، الذى عرض فى السباق الرمضاني 2022، وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .
شارك في بطولة المسلسل كلًا من: ريهام حجاج، عبير صبرى، توفيق عبدالحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، العمل من إنتاج شركة العدل، تأليف أيمن سلامة، العمل من إخراج سامح عبدالعزيز.
وسبق وأن شاركت الفنانة فى العديد من الأعمال الفنية منها: "ستات قادرة، فلاح فى الكونجرس، اللى اختشوا ماتوا،الوان الطيف، عصافير النيل، بهاريز.

الفنانة عبير صبري عبير صبري عبير صبري وزوجها اخبار عبير صبرى إطلالات عبير صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد .. ماذا فعل مرتضى منصور مع نائب وعضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

ياسمين عز تكشف حقيقة إيقاف برنامج "كلام الناس"

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

موضوعات متعلقة

بسبب حركات أكشن.. آسر ياسين يتعرض لإصابة في ذراعه

هنا الزاهد عبر إنستجرام: تألمت وتعبت اللهم بشرني بفرحة

بإطلالة رقيقة.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارول سماحة لـ أنغام: فترة صعبة إن شاء الله ما بترجع حبيبتي

ربي يسعد قلبك ويحفظك.. شيريهان تهنئ حسين الجسمي على عقد قرانه

محمد هنيدي: اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا هيكسب تذكرتين لفيلمي القادم

شاهد.. عمرو دياب في أحدث ظهور له برفقة ابنته جنا

ترشيحاتنا

القبض على عصابة غسلت 1.7 مليار دولار عبر العملات المشفرة في الصين

إدعاء كاذب.. هل رفض حارس المغرب الرد على أسئلة الصحفيين بغير العربية.. القصة كاملة

برنامجها توقف ولا مكمل..5 تصريحات عن الرجال وضعت ياسمين عز في مأزق

إلحق.. إلغاء كارت تكافل وكرامة القديم بداية من يناير| اعرف السبب والبديل

وزير الشباب والرياضة يهنئ ياسر إدريس لفوزه بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء

البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.9% وتربح 26.1 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الفلافل الهشة

مجربة ومضمونة.. 4 أطعمة لحرق الدهون بسرعة تخلصك من الكرش للأبد

الجمهور يفتح النار على محمد رمضان بفيديو إهانة كومبارس

مش دور برد .. أعراض فيروس كورونا المنتشرة حاليا| تعرف عليها

فيديو

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

بعد قرار الوزير.. تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

برودة شديدة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ