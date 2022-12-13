أخبار السيارات| أسعار لكزس موديل 2023 في السعودية| تفاصيل ..لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

نجحت علامة إسبرانزا الصينية على تكوين قاعدة لها داخل السوق المصري للسيارات منذ ظهورها الأول، لتصبح منتشرة بشكل واضح فى الشوارع المصرية، لتصبح خياراً متوفراً فى سوق المستعمل فى الفترة الحالية، بعدما اتجه له الكثيرون جراء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه.

اكتسبت إصدارات شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات جماهيرية عظيمة لدى الشعب المصري، وذلك لإصدارها العديد من الطرازات الاعتمادية التي تناسب الفئة المجتمعية المتوسطة التي ترغب في امتلاك سيارة اقتصادية تساعدها على قضاء حاجاتها اليومية، وخاصة ذلك الطراز العبقري المسمى بـ فيات 127 الذي حاز على شعبية كبيرة منذ بداية إصداره في العام 1971 وحتى وقتنا هذا، وبالرغم من توقف إنتاج هذه السيارة في العالم، إلا ان المواطن المصري البسيط ما زال يبحث عنها في سوق المستعمل حتى اليوم.

يبحث المواطنين المصريين عن سيارات تناسب احتياجاتهم داخل سوق السيارات المستعمل، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وعدم توافر موديلات 2022 لدي التجار ، وبالتالي يضم السوق المصري للمستعمل إصدارات سيارات مختلفة ، ومنها سيارة دايهاتسو أبلوز موديل 1990 ، وهي سيارة مدمجة، وتم صناعتها من قبل شركة دايهاتسو في عام 1989، وتوقف إنتاجها في عام 2000، وحظيت على رضاء المواطنين المصريين بفضل مميزاتها التي تملكها وتصميم هيكلها المميز.

تنتمي سيارة ميتسوبيشي لانسر إلي فئة السيارات السيدان العائلية، وتم إنتاجها من قبل شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية، وحظت السيارة علي عديد من الأسماء التي اطلقت عليها مثلا في مصر اشتهرت " بالبطة"، وفي دول أخري اشتهرت باسم كولت لانسر، ومن تلك الإصدارات سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1993، وتنتمي إلي الجيل الخامس من لانسر.

تنتمي سيارة هيونداي اكسيل إلي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وبدأ إنتاج اكسيل من عام 1989، وزودت اكسيل بنواقل حركة مانيوال وأوتوماتيك.

تم الكشف سيارات رولز رويس بعد إقامة العديد من التجارب عليها، واستمرت سنوات طويله، حيث أن شركة بي إم دبليو الألمانية هي المالكة لشركة رولز رويس، وعند إنتاج أول إصدار أرادت أن تنتج سيارة فخمة تجمع بين الماضي والحاضر وبين الرفاهية، وهذا ما أخرج الينا سيارة تعمل تحت أي ظروف وقد تم تجربتها علي مختلف الطقوس والطرق، وتنتج الشركة حاليا بمعدل خمس سيارات يوميا رولز رويس أي ما يقارب 15000 سيارة سنويا بمعدلات متفاوتة ، فلا تخرج السيارة من مقرها بجنوب إنجلترا إلا وقد استوفت حقها من العمل الجاد.

كشف مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك"، عن إجمالي مبيعات سوق السيارات المصري حتى نهاية سبتمبر الماضي من العام الجاري 2022.

يضم السوق الإماراتي للسيارات الجديدة العديد من إصدارات شركات السيارات الصينية موديل 2023 ومنهم شركة جريت وول موتورز التي قدمت سيارتها الجديدة داخل السوق الإماراتي هافال H6 موديل 2023، حيث تمتلك سيارة هافال H6 العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تجعلها خيار أول أمام المواطنين الإماراتيين .

عرضت سيارة بورشه 911 تيربو للبيع في مزاد Bring a Trailer علني ويعرف عن تلك المزاد انه من الصعب الحصول علي سعر جيد لأي سيارة تعرض به، بسبب القيود الصارمة التي يتم وضعها لاختيار سيارة مناسبة، وبالفعل تم عرض بورشه 911 تيربو للبيع وحصلت علي سعر مليون و 265 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 4 ملايين و744 ألف ريال سعودي.

تم الكشف رسميا عن أسعار سيارة لكزس موديل 2023 في السعودية من قبل شركة لكزس اليابانية التابعة لشركة تويوتا، والتي لاقت صدى كبير قبل الإعلان عنها رسميا، وتنتمي سيارة لكزس موديل 2023 الي فئة السيارات الكروس أوفر المطورة كليا.



