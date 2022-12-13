عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار لكزس موديل 2023 في السعودية| تفاصيل ..لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

نجحت علامة إسبرانزا الصينية على تكوين قاعدة لها داخل السوق المصري للسيارات منذ ظهورها الأول، لتصبح منتشرة بشكل واضح فى الشوارع المصرية، لتصبح خياراً متوفراً فى سوق المستعمل فى الفترة الحالية، بعدما اتجه له الكثيرون جراء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه.

اكتسبت إصدارات شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات جماهيرية عظيمة لدى الشعب المصري، وذلك لإصدارها العديد من الطرازات الاعتمادية التي تناسب الفئة المجتمعية المتوسطة التي ترغب في امتلاك سيارة اقتصادية تساعدها على قضاء حاجاتها اليومية، وخاصة ذلك الطراز العبقري المسمى بـ فيات 127 الذي حاز على شعبية كبيرة منذ بداية إصداره في العام 1971 وحتى وقتنا هذا، وبالرغم من توقف إنتاج هذه السيارة في العالم، إلا ان المواطن المصري البسيط ما زال يبحث عنها في سوق المستعمل حتى اليوم.

يبحث المواطنين المصريين عن سيارات تناسب احتياجاتهم داخل سوق السيارات المستعمل، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وعدم توافر موديلات 2022 لدي التجار ، وبالتالي يضم السوق المصري للمستعمل إصدارات سيارات مختلفة ، ومنها سيارة دايهاتسو أبلوز موديل 1990 ، وهي سيارة مدمجة، وتم صناعتها من قبل شركة  دايهاتسو في عام 1989، وتوقف إنتاجها في عام 2000، وحظيت على رضاء المواطنين المصريين بفضل مميزاتها التي تملكها وتصميم هيكلها المميز.

تنتمي سيارة ميتسوبيشي لانسر إلي فئة السيارات السيدان العائلية، وتم إنتاجها من قبل شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية، وحظت السيارة علي عديد من الأسماء التي اطلقت عليها مثلا في مصر اشتهرت " بالبطة"، وفي دول أخري اشتهرت باسم كولت لانسر، ومن تلك الإصدارات سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1993، وتنتمي إلي الجيل الخامس من لانسر.

تنتمي سيارة هيونداي اكسيل إلي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، وبدأ إنتاج اكسيل من عام 1989،  وزودت اكسيل بنواقل حركة مانيوال وأوتوماتيك.

تم الكشف سيارات رولز رويس بعد إقامة العديد من التجارب عليها، واستمرت سنوات طويله، حيث أن شركة بي إم دبليو الألمانية هي المالكة لشركة رولز رويس، وعند إنتاج أول إصدار أرادت أن تنتج سيارة فخمة تجمع بين الماضي والحاضر وبين الرفاهية، وهذا ما أخرج الينا سيارة تعمل تحت أي ظروف وقد تم تجربتها علي مختلف الطقوس والطرق، وتنتج الشركة حاليا بمعدل خمس سيارات يوميا رولز رويس أي ما يقارب 15000 سيارة سنويا بمعدلات متفاوتة ، فلا تخرج السيارة من مقرها بجنوب إنجلترا إلا وقد استوفت حقها من العمل الجاد.

كشف مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك"، عن إجمالي مبيعات سوق السيارات المصري حتى نهاية سبتمبر الماضي من العام الجاري 2022.

يضم السوق الإماراتي للسيارات الجديدة العديد من إصدارات شركات السيارات الصينية  موديل 2023 ومنهم شركة جريت وول موتورز التي قدمت سيارتها الجديدة داخل السوق الإماراتي هافال H6 موديل 2023، حيث تمتلك سيارة هافال H6 العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تجعلها خيار أول أمام المواطنين الإماراتيين .

عرضت سيارة بورشه 911 تيربو للبيع في مزاد  Bring a Trailer علني ويعرف عن تلك المزاد انه من الصعب الحصول علي سعر جيد لأي سيارة تعرض به، بسبب القيود الصارمة التي يتم وضعها لاختيار سيارة مناسبة، وبالفعل تم عرض بورشه 911 تيربو للبيع وحصلت علي سعر مليون و 265 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 4 ملايين و744 ألف ريال سعودي.

تم الكشف رسميا عن أسعار سيارة لكزس موديل 2023 في السعودية من قبل شركة لكزس اليابانية التابعة لشركة تويوتا، والتي لاقت صدى كبير قبل الإعلان عنها رسميا، وتنتمي سيارة لكزس موديل 2023 الي فئة السيارات الكروس أوفر المطورة كليا.

 


 

إسبرانزا بـ 85 ألف جنيه فيات بـ 17 ألف جنيه فقط ميتسوبيشي لانسر بـ 75 ألف جنيه أفضل سيارات رولز رويس هيونداي اكسيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12-12-2022

بأمر وزير التعليم.. تقديم موعد امتحانات نهاية العام شهرا كاملا

النيابة العامة تعلن القبض على طليق البلوجر هدير عاطف..وتتخذ إجراء عاجلا ضده

الأهلي في كأس العالم للأندية المقبل بشرط واحد.. تعرف عليه

شاهد.. ماذا فعل مرتضى منصور مع عضو مجلس الأهلي داخل نادي الزمالك

أقرأ القرآن وأصلي ولكن أكذب وأشاهد الأفلام الإباحية فماذا أفعل.. أزهري يرد

انهيار سعر الدولار اليوم وهذه قيمته في البنوك

لمحدودي الداخل.. فيات بـ 17 ألف جنيه فقط

موضوعات متعلقة

أسعار لكزس موديل 2023 في السعودية| تفاصيل

بورشه 911 نادرة في مزاد علني| تباع بهذا السعر

سعر ومواصفات سيارة هافال H6 موديل 2023 في الإمارات

حصاد 2022 | أبرز السيارات السيدان مبيعًا في مصر

حصاد 2022 | أفضل سيارات رولز رويس

سوق المستعمل| هيونداي أوتوماتيك بـ 70 ألف جنيه

سيارة شبابية|ميتسوبيشي لانسر بـ 75 ألف جنيه

سوق المستعمل| اركب دايهاتسو بـ 35 ألف جنيه

ترشيحاتنا

مشوار تاريخي في المونديال.. تعرف على تردد القناة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

طفح الكيل.. رئيس الوزراء البريطاني يشن حملة ضد الهجرة غير الشرعية

لحظة وفاة مدافع مطروح في ملعب المباراة ضد السلوم بالقسم الثالث

أخبار التكنولوجيا|الحقه..خصم 1000 درهم على أفضل لابتوب من هواوي في الإمارات.. سامسونج بتبيع ببلاش.. أحدث موبايل بـ 2500 جنيه

حلال فيها الأكل|بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

حتحوت: أصعب موقف كان مع مرتضى.. وهذه كواليس انسحاب فرج عامر من برنامجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 خطوات.. تعرفي كيف تتجنبين عدوّك اللّدود "السيلوليت"

أغربها الألبان.. أطعمة تسبب عسر الهضم والانتفاخ

تفاصيل إصابة بطلة Emily in Paris بمرض السرطان

اعتقال وإقالة نائبة بالبرلمان الأوروبي.. تفاصيل مثيرة عن إيفا كايلي

فيديو

رد التعليم حول إلغاء الوحدة الاخيرة من مناهج الترم الثاني

إنذار عاجل.. الصحة العالمية تحذر من عدوى تصيب الصغار

بعد تقديم الامتحانات.. مطالبات بإلغاء أجزاء من المنهج

استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من كأس العالم 2022.. ما علاقة ميسي؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ