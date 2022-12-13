حلال فيها الأكل|بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

تولي

أثار طبيب مصري يدعى «ماجد محمد عبدالرازق» غضب واستفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته منشور يعلن فيه عن ولادة 3 توائم من أم قاصر في الصعيد.

طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة طبيب النساء والتوليد «ماجد محمد عبدالرازق» بعد منشوره المثير للجدل وأسلوبه الغير سوي في الحديث عن الطفلة.

يقول الطبيب في المنشور الذي أثار موجة غضب عارمة على السوشيال ميديا "ولادة توأم ثلاثي أولاد بأسيوط، أحمد، زين، محمد - بني شعران -القوصية-أسيوط.. مش الفكرة إنها ولدت ثلاثة، الفكرة إن الامً ١٦ سنة" مع وجوه تعبيرية ساخرة، واختتم منشوره بجملة "الصعايدة غير".

ماجد محمد عبدالرازق

الأنثى مجرد وعاء وحلال فيها الأكل

انتشرت صورة طبيب النساء والتوليد مع التوائم الثلاثة والمنشور مرفق بتعليقات صادمة، كتب فيها أحد المستخدمين ويدعى «الشيخ شعبان» للطبيب يقول "ستات حلال فيها الأكل يا دكتور"، والأغرب كان رد الطبيب عليه حيث قال مشيرًا إلى الطفلة: "هي وعاء.. ماعملتش إنجاز.. الرك ع الراجل.. حلال فيه الأكل".

وسط عنصرية ووصف للأنثى أو الطفلة القاصر البالغة من العمر 16 عامًا فقط على أنها وعاء أو "علبة"، وهو ما أثار غضب المستخدمين الذين دشنوا هاشتاج #القبض_على_ماجد_محمد، وطالبوا بضرورة تدخل المسئولين لمنع زواج القاصرات ومحاسبة الطبيب وعائلة الطفلة.

وبمتابعة موقع صدى البلد للطبيب تبين أن حسابه على خاصية "مغلق"، مرفق بوصف غريب كتب فيه "أكره الكائنات اللزجة وعديمي الذوق والمتكبرين".

زواج القاصرات

تنتشر حالات زواج القاصرات في الصعيد وخارجها، ففي كل يوم نسمع عن حادثة زواج عرفي لطفلة أو طفل حتى بلوغهم السن القانوني ويتم تحويل العقد إلى شرعي، ولا يحسب الأهل حساب المشاكل التي تحدث قبل بلوغ السن والتي في الغالب ينتج عنها طلاق الطفلة وعلى يدها طفلها أو وفاتها في العديد من الحالات.

