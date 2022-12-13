بعد واقعة بلوجر الأزياء.. عقوبات رادعة لمرتكب النصب والاحتيال على المواطنين

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة النصب والاحتيال وذلك بعد القاء أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي شريك “بلوجر أزياء “ الهارب لتورطهم في النصب علي ١٦ مواطناً وأمر اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

عقوبة النصب والاحتيال

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغات من 16 مواطنا باتهام 4 أشخاص من بينهم "بلوجر أزياء" لقيامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية قيام المتهمين بالتحصل على مبالغ مالية من الضحايا عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وضبط 3 منهم.

بتكثيف الجهود أمكن تحديد مكان تواجد المتهم الرابع "الهارب" بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بالطالبية بالجيزة، تم ضبطه، واعترف بإرتكاب الواقعة.

ومنذ يومين القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي "بلوجر أزياء" شهيرة وزوجها "له معلومات جنائية" وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والاحتيال علي عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة.

واعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.