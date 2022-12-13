اقتصاد| إعادة تشكيل مجلس الأعمال السعودي المصري من جانب الرياض

أعلن اتحاد الغرف السعودية، التشكيل النهائي للجانب السعودي لمجلس الأعمال المصري السعودي عل في دورته الجديدة.

وضم التشكيل، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، بندر بن محمد العامري رئيساً للمجلس، وكلا من عبدالوهاب بن سعيد السيد، وعبدالله بن إبراهيم الخريف نائبين للرئيس.

وقال بندر العامري، إن تشكيل المجلس يأتي في وقت هام اتخذت فيه العلاقات السعودية المصرية بعداً استراتيجياً بقوة دفع كبيرة من القيادية السياسية في البلدين الشقيقين.

وأضاف مجلس الأعمال المصري السعودي، أن المجلس سيعمل على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة ومصر، وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري.