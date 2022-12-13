حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف، آخر الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول إيقاف برنامج “كلام الناس” الذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز بسبب الشكاوى الموجهة ضدها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.

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ونفت ياسمين عز إيقاف البرنامج عبر حسابها بفيسبوك ،وكتبت :" البرنامج شغال وموجود رغم أنف الحاقدين الخميس الساعة ٦ مساء".

ردت قناة MBC مصر على الأخبار المتداولة بشأن وقف برنامج كلام الناس ومنع المذيعة ياسمين عز من الظهور، ببيان رسمي يؤكد استمرار عرض البرنامج دون توقف.

وحررت القناة بيانًا قالت فيه إنها تحضر لمُفاجآت مميزة في سهرة خاصة "ليلة رأس السنة" مع ياسمين عز على MBC مصر.