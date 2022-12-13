متحدث التعليم: لا تخفيف للمناهج والموعد الجديد للامتحانات يرجع الأمور لنصابها| فيديو

قال شادي زلطه ، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، تعقيبا على قرار تقديم موعد الامتحانات لـ 6 مايو ، إنه لم يتم تعديل موعد اجراء الامتحانات ، ولكن القرار بمثابة عودة الأمور لنصابها فيما يتعلق بمواعيد الامتحانات في السنوات السابقة .

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، ردا على دعوات أولياء الأمور بتخفيف المناهج ، أنه لا يوجد تخفيف للمناهج يناقش داخل الوزارة .

وتابع ، أن الأعوام الدراسية السابقة بالكامل كان هناك موعد محدد لإجراء الامتحانات في كل عام ، وتم تحديد المواعيد بشكل مبكر لطرح كافة الأور وتوضيحها بشكل مبكرة .

وأكمل : مواعيد امتحانات العام الماضي كان قرارا استثنائيا فقط ، وما تم إعلانه في أول العام كان خاص بالترم الأول ، وحرصنا على الإعلان المبكر بامتحانات الترم الثاني للتوضيح لأولياء الأمور .