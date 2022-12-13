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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم المنيا ويتأهل للدور قبل النهائي بدوري الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني شريف الشمرلي الفوز على المنيا بثلاثة أشواط نظيفة، في ختام مباريات الدور التمهيدي ببطولة الدوري الممتاز.

وسيطر الزمالك على جميع مجريات المباراة التي أقيمت على صالته بميت عقبة بفضل الحائط الصد القوي والضرب الساحق.

بتلك النتيجة، تأهل الفارس الأبيض للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالدور التمهيدي برصيد 30 نقطة.

وتواجد الزمالك في المجموعة الأولى بجانب، المنيا وايسترن كومباني ودلفي والإعلاميين وسموحة.

وشارك في الدور التمهيدي 24 فريقًا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بحيث ضمت كل مجموعة 6 فرق.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم تقسم الفرق الصاعدة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق.

وتضم المجموعة الأولى الفرق التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة الأولى والثالثة بالدور التمهيدي، وبنفس النظام في المجموعة الثانية، حيث يلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يواجهها بالدور التمهيدي.

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