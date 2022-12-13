الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول بدوري الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي على إسكندرية للبترول بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في ختام جولات الدور التمهيدي ببطولة الدوري العام.

وجاءت نتائج الأشواط بين الفريقين كالتالي:

الشوط الأول: 25–16 الأهلي

الشوط الثاني: 25–17 الأهلي

الشوط الثالث: 25–17 الأهلي



وأنهى المارد الأحمر مشواره بدوري الكرة الطائرة متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 30 نقطة؛ ليتأهل للدور قبل النهائي.

وتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة مع، بنها وبتروجيت وأسكندرية للبترول ومصر للبترول والترسانة.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري رجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي.