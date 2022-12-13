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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحالف إماراتي يوقع اتفاقية مع السودان لتطوير وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية

صدى البلد

أعلن تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، اليوم /الثلاثاء/، توقيع اتفاقية مبدئية مع حكومة السودان، تمنح التحالف حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن التحالف سيحصل، بموجب بنود الاتفاق، على الحق الحصري للتطوير المباشر والإدارة والتشغيل لأحد الموانئ السودانية وأصول منطقة اقتصادية، إلى جانب تأسيس مشروع مشترك أو شراكة أو أي نوع من اتفاقيات الأعمال التي يتم التوافق عليها بين الجانبين لدعم وتمويل أعمال التطوير والبناء بالإضافة إلى التشغيل وإدارة عمليات المشاريع.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي إن المجموعة تواصل جهودها الرامية لتوسيع حضورها الدولي ودخول أسواق جديدة بهدف تطوير الموانئ والأصول التجارية الاستراتيجية في أسواق رئيسية حول العالم، معربا عن امتنانه بالثقة الكبيرة التي وضعتها الحكومة السودانية في التحالف الإماراتي، وعن التطلع إلى العمل مع السودانيين لتأسيس وإدارة مرافق متطورة عالمية المستوى.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إنفيكتوس للاستثمار أسامة داوود عبداللطيف إن الشركة، من خلال التحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي، ستقدم كل ما يلزم لتلبية تطلعات الحكومة السودانية، بما يعزز جهود التنمية ويوفر الدعم للشعب السوداني.

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