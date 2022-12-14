سامي عبد العزيز: يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي قبل إصدار القوانين..فيديو

أكد الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا، أن المواطن العادي هو الذي يكون لديه قدرة على عرض المشكلة بطريقة بسيطة، مشيرا إلى أن الرئيس خلال جولاته يستمع للمواطن المصري.

وقتال سامي عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أهم قضية هي تسويق جهد الحكومة، إضافة إلى أهمية التواصل مع الرأي العام.

يتم تصديرها للدولة.

وتابع عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا، أنه قبل إصدار القونين، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي، حتى لا يكون هناك مشاكل يتم تصديرها للدولة.