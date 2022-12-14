عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامي عبد العزيز: يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي قبل إصدار القوانين..فيديو

الدكتور سامي عبد
الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة

أكد الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا، أن المواطن العادي هو الذي يكون لديه قدرة على عرض المشكلة بطريقة بسيطة، مشيرا إلى أن الرئيس خلال جولاته يستمع للمواطن المصري.

 

وقتال سامي عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أهم قضية هي تسويق جهد الحكومة، إضافة إلى أهمية التواصل مع الرأي العام.

 

 يتم تصديرها للدولة.

وتابع عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا، أنه قبل إصدار القونين، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي، حتى لا يكون هناك مشاكل يتم تصديرها للدولة.

جامعة القاهرة سامي عبد العزيز كلية الإعلام مصر الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

ترشيحاتنا

هل يتناسب مع قداسة النبي الظهور على شكل هالة ضوئية في الأفلام

على رأسها مصر|الجزائر تسعى للتعاون في صناعة الدواء مع بعض الدول العربية والأفريقية

إنجاز تاريخي.. سارة سمير تحقق 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

كل يوم 200 جنيه.. ابن شعبان عبدالرحيم يحرج عامل الكشري داخل مقهى شعبي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

نسف الكرش للأبد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن ونحت القوام

شاهد| العشرات يتجمعون أمام مقر الرئيس السيسي في واشنطن احتفالا بقدومه

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ