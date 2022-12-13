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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب انتشار فيروس المخلوي.. ليبيا تعلق الدراسة في بلدية الغريان

ليبيا
ليبيا

أعلنت بلدية غريان في ليبيا تعليق الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة للتعليم العام يومي الاربعاء والخميس الموافق (14 - 15 ) من شهر ديسمبر الجاري.

وقالت البلدية في بيان لها وفق وكالة الأنباء الليبية، إن قرار تعليق الدراسة جاء نتيجة لكثرة انتشار فيروس التنفس المخلوي وخاصة في المؤسسات التعليمية بمراقبة التربية والتعليم غريان.

وأشار البيان إلى أن قرار التعليق اتخذ بناء على الاجتماع الطارئ الـذي عـقـد اليوم الثلاثاء بحضور مسئولي القطاعـات بالبلدية بشأن تقييم الوضع الصحي داخل المدينة.

ودعت البلدية في بيانها كافة الجهات المختصة إلى تقييم الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة تقرير خلال يومين من تاريخ هذا الإجتماع .

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