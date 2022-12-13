لمواجهة التحديات الأمنية.. اتفاقية تعاون دفاعي بين بريطانيا والسعودية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية تعاون دفاعي بين بريطانيا والسعودية، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وقالت الدفاع البريطانية في بيان: "التقى وزير الدفاع بين والاس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير دفاع المملكة العربية السعودية في لندن اليوم".

وأضاف البيان "تحدث وزيرا الدفاع عن قوة الشراكة الدفاعية التاريخية بين بريطانيا والسعودية لأكثر من نصف قرن على أساس الالتزام المشترك بالسلام والاستقرار وتعزيز الأمن المتبادل والإقليمي".

ورحب الوزيران بالتوقيع على خطة التعاون الدفاعي بين البلدين والتي ستعزز التعاون الثنائي في الدفاع والأمن لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك من خلال الحوار والتشاور المنتظم والتعاليم والتدريب وبناء القدرات، ويؤكد مجددا التزام المملكة المتحدة الدائم بالعمل مع المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمين.