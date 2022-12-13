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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 5000 زي أزهري جديد للأئمة

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع الدفعة السادسة من صرف الزي الأزهري الخامس للأئمة وعددهم ( 5000 ) إمام ،وذلك بمحافظات: 
(الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا)، فعلى الآتية أسماؤهم استلام الزي الأزهري من مديرياتهم في الموعد المحدد .


وناشدت وزارة الأوقاف، مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الخميس 15 / 12 / 2022م حتى يوم الخميس 22 / 12 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.
للاطلاع على الأسماء اضغط على الرابط التالي :
https://ar.awkafonline.com/.../2022/12/zi-12-12-2022.pdf

الأوقاف الزي الأزهري إمام الدفعة السادسة

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