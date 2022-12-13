عاطف بشاي: الوسط الفني مغرم بكوميديا الهلس والإفيه الخارج من المقاهي

أكد السينارست عاطف بشاي، أن الضحك يخرج من قلب الألم والمعاناة، والكوميديا هي فن معالجة الواقع وقائمة على التناقض بين الأفكار والأشخاص، قائلا إنه من عشاق الكوميديا السوداء.

وأضاف عاطف بشاي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، الثلاثاء: لدينا أزمة مرعبة حاليًا في صناعة الكوميديا، والوسط مغرم بكوميديا الهلس والإفيه الذي يخرج من المقاهي.. السيناريو علم وفن وتكنيك، واهتم بأدق التفاصيل في عملي".

واستكمل عاطف بشاي: “درست فنون تطبيقية وأكتب تفاصيل الإضاءة وزوايا التصوير بالسيناريو لتطبيقه على أرض الواقع خلال تجسيد أعمالي الفنية”.



