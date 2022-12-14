عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: أبو ريدة رفض التعاقد مع رينار لقيادة المنتخب وفضل مصلحته الشخصية

صدى البلد

فتح أحمد حسام ميدو النار على هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، مشددًا على أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي فضح هاني أبوريدة بتصريحاته السابقة.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حازم إمام فضح هاني أبوريدة في حديثه مع صديقي سيف زاهر، لما قال إن رينار كان جاي كمدير فني لمنتخب مصر الوطني، حتى لو حازم مقالش إن ميدو هو اللي رشحه لمنتخب مصر" .
واختتم: "حازم قال إن رينار كان على استعداد لتدريب منتخب مصر، ولكن هاني أبوريدة فضّل مصلحته الشخصية على منتخب مصر الوطني، وأنا مش بتكلم على رينار إنه أحسن مدرب في العالم، بالعكس أنا بشوف إن فيتوريا أفضل من رينار، لكن بتكلم في مبدأ عام وهو مبدأ تحقيق المصالح الشخصية على حساب منتخب مصر". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة حفيد المشير محمد حسين طنطاوي

400 جنيه.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-12-2022

بشرى سارة.. انهيار سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تمنح أعلى عائد لمدة 3سنوات..تعرف على شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية الجديدة

بعد توليد طفلة 3 توائم.. مطالبات بالقبض على طبيب مصري

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

تراجع تاريخي.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

تثبيت أسعار الذهب بمصر والدولة تتدخل.. سعر عيار 21 يتراجع بقوة |شاهد

ترشيحاتنا

هل يتناسب مع قداسة النبي الظهور على شكل هالة ضوئية في الأفلام

على رأسها مصر|الجزائر تسعى للتعاون في صناعة الدواء مع بعض الدول العربية والأفريقية

إنجاز تاريخي.. سارة سمير تحقق 3 ذهبيات ببطولة العالم لرفع الأثقال

مفاجأة مدوية.. الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

كل يوم 200 جنيه.. ابن شعبان عبدالرحيم يحرج عامل الكشري داخل مقهى شعبي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أفضل طبق لتعزيز صحة القلب والأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يومياً فى الفطور؟

نسف الكرش للأبد.. رجيم سريع لإنقاص الوزن ونحت القوام

شاهد| العشرات يتجمعون أمام مقر الرئيس السيسي في واشنطن احتفالا بقدومه

فيديو

تفوقوا في كل شيء..الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم على حساب كرواتيا.. شاهد

مشاهير استخدموه.. تعرف على عيوب ومزايا تطبيق Lensa Ai.. فيديو جراف

قرار عاجل من النيابة.. تطورات جديدة في قضية هدير عاطف وضبط طليقها

حقيقة إيقاف برنامج ياسمين عز وأول رد من الإعلامية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ