ميدو: أبو ريدة رفض التعاقد مع رينار لقيادة المنتخب وفضل مصلحته الشخصية

فتح أحمد حسام ميدو النار على هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، مشددًا على أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي فضح هاني أبوريدة بتصريحاته السابقة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حازم إمام فضح هاني أبوريدة في حديثه مع صديقي سيف زاهر، لما قال إن رينار كان جاي كمدير فني لمنتخب مصر الوطني، حتى لو حازم مقالش إن ميدو هو اللي رشحه لمنتخب مصر" .

واختتم: "حازم قال إن رينار كان على استعداد لتدريب منتخب مصر، ولكن هاني أبوريدة فضّل مصلحته الشخصية على منتخب مصر الوطني، وأنا مش بتكلم على رينار إنه أحسن مدرب في العالم، بالعكس أنا بشوف إن فيتوريا أفضل من رينار، لكن بتكلم في مبدأ عام وهو مبدأ تحقيق المصالح الشخصية على حساب منتخب مصر".