ميدو للاعبي الدوري المصري: لو مش قادر على ضغط الجماهير غيّر مهنتك|تفاصيل

طالب أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق، اللاعب المصري غير القادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية بالعمل في أحد البنوك أو تغيير مهنته.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالطبع بعض الجماهير تقسو على بعض اللاعبين، لكن ليه اللاعب بياخد 15 مليون جنيه عكس أي واحد تاني؟ مهو ده جزء من الضغوط عشان انت لاعب كورة" .

وأضاف: "لو مش قادر تتحمل الضغوط روح اشتغل في بنك والبس بدلة وافتح حسابات للناس".

وواصل: "الكورة فيها جزء كبير من الضغوط ولازم اللاعب يتعامل معاها بشكل ذكي، وكلنا مرينا بضغوط وحملات ممنهجة لكن بنتعامل بنقف على رجلينا مرة تانية".

واختتم حديثه قائلًا: "مكانش في حد من لاعيبتنا بيعيط ويقول إن في جماهير بتهاجمني، بالعكس لو انت هتعيط الناس مش هتتعاطف معاك".

