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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترفض الابتزاز الخارجى الممنهج

«نحو ثقافة مصرية لحقوق الإنسان».. مبادرة تطلقها أحزاب المعارضة الوطنية|صور

الصالون السياسى
الصالون السياسى

أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، المنسق الإعلامي للصالون السياسي لـ أحزاب المعارضة الوطنية، اتفاق رؤساء الأحزاب الثلاثة المؤسسة للصالون الاتحاد والجيل ومصر القومي على رفض الابتزاز الخارجي الممنهج باستغلال الأوضاع في مصر، مطالبين القوى السياسية و أحزاب المعارضة بالاصطفاف خلف الرئيس السيسي، الذي تعامل بحزم مع أي محاولات خارجية للتدخل في شؤون مصر بذريعة الاهتمام بحقوق الإنسان المصري.

 

جاء ذلك خلال فعاليات الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية، الذى يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بهدف استعادة المعارضة المصرية لدورها الوطني في استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

 

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فيما وجه المشاركون في الندوة الثانية للصالون السياسي لـ أحزاب المعارضة الوطنية المصرية خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تم انجازه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خلال عامها الاول، والذي لا يختزله إلغاء حالة الطوارىء والدعوة الرئاسية الكريمة للحوار الوطني، ثم تفعيل دور لجنة العفو الرئاسية التي أسهمت اطلاق سراح المئات من سجناء الرأي، فلقد تم انجاز الكثير سواء على مستوى المجتمع المدني أو إطلاق الحريات السياسية والعامة، وأثنى المجتمعون على التوجيه الرئاسي للحكومة بوضع ملف حقوق الإنسان على رأي أولوياتها التنفيذية.

و أشار أبو شامة، إلى أن الندوة الأولى للصالون السياسي والمتعلق بالتنمية السياسة وأولويات الحوار الوطني، أقرت من خلال قيادات المعارضة الوطنية عدد من البنود تلخصت فى التالى:


١-عقد لقاء سنوي يشرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحضره قادة الأحزاب السياسية المصرية المشهرة رسمياً، على أن يعقد اللقاء في 30 يونيو من كل عام، ويمكن أن يكون جزءاً من الفعاليات السنوية للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، التي مهدت الطريق إلى لبناء الجمهورية الجديدة وإعادة تأسيس النظام السياسي المصري على أسس سليمة.

 

٢- إعادة النظر في قانون الأحزاب من حيث تمويلها، وإتاحة الحرية للأحزاب في تلقي التبرعات وتأسيس شركات ربحية أسوة بالجمعيات الأهلية.

٣- دعم الأحزاب السياسية إعلامياً، بتخصيص ساعة شهرية لكل حزب سياسي على أحد القنوات المصرية العامة المملوكة للدولة، على سبيل الدعم الرسمي للأحزاب بديلاً عن الدعم المادي الذي كانت توفرها لها الدولة قبل عام 2011 .

 

٤- دعم الدولة للأحزاب لوجستياً كلما أمكن ذلك، على سبيل المثال توفير مقرات بأسعار رمزية، أو توفير أماكن للتجمعات مجانية في مراكز الشباب بالمحافظات لعقد لقاءات جماهيرية.

 

٥- التمثيل العادل للأحزاب السياسية المشهرة والمستقرة إدارياً وغير المتنازع عليها، في تعيينات رئيس الجمهورية في المجالس النيابية.

 

٦- عودة المرجعية القانونية للأحزاب "شرعية الإشهار والإدارة" إلى مجلس الشيوخ بديلاً عن لجنة شئون الأحزاب الحالية.

 

٧- تعديل اللائحة الطلابية "لائحة 1979" لكي يتم السماح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها داخل الجامعات المصرية، فلقد منحت هذه اللائحة التيارات الدينية فرصة الهيمنة والتأثير على القطاع الطلابي لأكثر من 40 عام، وحرمت التيارات الوطنية من التأثير في تشكيل وعي الشباب في هذه السن المؤثرة.

 

٨- الدعوة إلى بدء جلسات الحوار الوطني فوراً وتحديد مواعيد انعقاد جلسات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة في أقرب فرصة.

 

وينعقد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية في الثلاثاء من كل أسبوع، بهدف استعادة المعارضة المصرية لدورها الوطني في استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى.

 

 

الصالون السياسى
الصالون السياسى 
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