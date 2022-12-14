الهند وفنلندا توقعان على إعلان نوايا مشترك لتسهيل التنقلات ومكافحة الهجرة غير النظامية

وقعت الهند وفنلندا، أمس الثلاثاء، على إعلان نوايا مشترك لتسهيل التنقلات ومكافحة عمليات الهجرة غير النظامية.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية - في بيان أصدرته - أن وزير الدولة الهندي للشئون الخارجية والبرلمانية "فى.موراليذاران" وقع على الإعلان مع وزيرة العمل الفنلندية "تولا هاتاينين" التي تزور الهند حاليا، وأن الإعلان يهدف إلى ترتيب إجراءات الهجرة والتنقلات بين البلدين بما يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة .

وأضافت أن الإعلان يؤكد عزم البلدين على العمل معاً من أجل إعداد إطار عمل مشترك للتعاون من أجل تسهيل تنقلات الطلاب والأكاديميين والباحثين ورجال الأعمال والمهنيين ومكافحة عمليات الهجرة غير النظامية.

وأشار البيان إلى أن الهند وفنلندا تتمتعان بعلاقات ودية تتسم بالدفء وتدعمها القيم المشتركة للديمقراطية والحرية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان.