باحثة تراث توضح أصل الأغنية الشعبية في صاحبة السعادة.. فيديو

قالت رانيا الحداد ،الباحثة في التراث الشعبي ، إنها عملت كموظفة في قصور الثقافة ، والهيئة تسير سهولة الدراسة مع العمل ، لتحول لباحثة في مجال الفنون الشعبية .

وتابعت رانيا الحداد ، خلال لقائها لـ برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن مصر هي وطن الغناء ، والأغنية الشعبية من أبرز أنواع التراث الشعبي ، وجميع المجتمع الشعبي يستخدموا الغناء .

وأضافت : الأغنية الشعبية في أصلها وليدة المجتمع ، وليس لها صاحب ، وليس جميعها مشهور ، وكلمتها المجتمع يستوعبها .

وأكملت ، أن الأغنية الشعبية لها أشكال وألوان متعددة ، منها " الموال " ، وهو موجود في العديد من البلدان العربية .