نيجيريا وروندا أول دولتين إفريقيتين توقعان على اتفاقيات «أرتميس» الخاصة بالفضاء

بقمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا

وقعت نيجيريا وروندا على اتفاقيات "أرتميس" الخاصة بالفضاء، لتكونا أول دولتين إفريقيتين توقعان على الاتفاقية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية إن المشاركين في أول منتدى للفضاء بين الولايات المتحدة وإفريقيا، الذي كان جزءًا من قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، ناقشوا كيفية تعزيز الأهداف المشتركة من خلال الاستكشاف والاستخدام السلميين للفضاء الخارجي.

وقع الاتفاقيات وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عيسى علي إبراهيم نيابة عن جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ووقع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الرواندية فرانسيس نجابو نيابة عن جمهورية رواندا.

وأدلى رئيس رواندا بول كاجامي، ومدير ناسا بيل نيلسون، ومساعد وزير المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية مونيكا ميدينا، والسكرتير التنفيذي لمجلس الفضاء الوطني الأمريكي، شيراج باريك، بكلمات في هذا الحدث.

وتمثل اتفاقيات أرتميس رؤية جريئة ومتعددة الأطراف لمستقبل استكشاف الفضاء أطلقتها وزارة الخارجية ووكالة ناسا مع ثماني دول في عام 2020، وتعمل اتفاقيات أرتميس على تعزيز التعاون الفضائي الثنائي والمتعدد الأطراف بين الموقعين، وتوسيع المعرفة بالكون وإفادة العالم بأسره.

ويلتزم الموقعون بمبادئ لتوجيه أنشطتهم الفضائية المدنية، بما في ذلك الإفراج العام عن البيانات العلمية، والتخفيف المسؤول من الحطام، وتسجيل الأجسام الفضائية ووضع معايير التشغيل البيني وتنفيذها.