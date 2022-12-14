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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على فندق في أفغانستان

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة الهجوم الذي وقع على فندق في العاصمة الأفغانية /كابول/، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. 
وأعرب جوتيرس - في بيان نشره موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أمس /الثلاثاء/ - عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وطالب الأمين العام بمحاسبة الجناة، مجددا التأكيد على أن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية محظورة تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوما استهدف فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال التنظيم إن اثنين من عناصره "فجرا حقيبتين ناسفتين زرعتا سابقا واستهدفت إحداهما حفلا للصينيين، بينما استهدفت الثانية صالة استقبال الزوار في الطابق الأول"، مشيرا إلى أن أحد المهاجمين كان في الطابق الثاني وبدأ بإلقاء القنابل اليدوية على من يحاول الصعود".
وقال يو مينج هوي مدير "مجمع تشاينا تاون" التجاري في كابول ورجل أعمال صيني بارز في أفغانستان، إن نحو 30 مواطنا صينيا كانوا داخل الفندق وقت الهجوم.
 

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