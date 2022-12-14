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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 19 مليار دولار.. الرئيس الأوكراني يشيد بتقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لبلاده

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، على تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 19 مليار دولار، وذلك إلى جانب مليار دولار إضافي تعهدت به عشرات الدول خلال مؤتمر للمانحين في فرنسا في وقت سابق من اليوم.
ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية  عن زيلينسكي قوله في كلمة عبر الفيديو "إننا نكتسب كل يوم قوة جديدة لأوكرانيا لتجاوز هذا الشتاء، وأشكر كل من يعمل من أجل هذا ومن يساعد بلدنا".
يُشار إلى أن حزمة المساعدات سوف تركز على قطاع الطاقة الأوكراني، إلى جانب الدعم الإنساني على أصعدة أخرى.

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