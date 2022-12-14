الولايات المتحدة تتهم 5 مواطنين روس وأمريكيّين بـ«التآمر لخرق العقوبات» ضد موسكو

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، خمسة مواطنين روس واثنين أمريكيين بـ "التآمر لخرق العقوبات الأمريكية من خلال تهريب معدات أمريكية الصنع للجيش الروسي"، وذلك وفقاً للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها مؤخراً.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن لائحة الاتهام المكونة من 16 عنصرا، تشير إلى أن المتهمين مرتبطين بشركتين في موسكو تعملان مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لشراء وتهريب المواد الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك أشباه الموصلات وغيرها من المعدات الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى الجيش الروسي.

وحسب اللائحة أيضاً، فإن الأفراد السبعة قاموا بشراء وشحن ملايين الدولارات من التقنيات العسكرية ذات الاستخدام المزدوج من المصنعين والبائعين الأمريكيين الموجودين في المقاطعة الشرقية لنيويورك وأماكن أخرى وتصديرها للمستخدمين الروس.