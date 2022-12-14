مدرب منتخب تونس يكشف سر غياب معلول عن بداية مباريات المونديال

كشف علي بومنيجل، المدرب العام لمنتخب تونس، عن سر عدم خوض علي معلول، نجم النادي الأهلي، مباريات كأس العالم مع نسور قرطاج من البداية.

وقال "بومنيجل" في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورت: “عدم مشاركة علي معلول في مباراتي أستراليا والدنمارك كان بقرار من الجهاز الفني للمنتخب التونسي”.

وتابع: “معلول لم يكن جاهزًا خلال مباريات نسور قرطاج، خاصة أنه خاض مع الأهلي 4 مباريات في الدوري وكان يحتاج للراحة”.

واختتم: “معلول شارك في آخر مباراة، وقام بأداء مميز للغاية في مباراة فرنسا التي حقق فيها المنتخب الانتصار بهدف نظيف”.