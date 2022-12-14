مديرية القوى العاملة بالمنوفية تبحث تطوير الأداء بالمناطق وتسريع تقديم الخدمات للجمهور

عقد مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية ، اجتماعا مع مديري مناطق القوى العاملة ، وذلك لبحث سبل تطوير الأداء داخل المناطق ، وتقييم أداء العمل بصفة دورية ومستمرة، وتوحيد نماذج الاحصائيات، وتحرى الدقة بعملها ومراجعتها جيدا، لتفادي الأخطاء بها وسرعة تسليمها للمديرية فى أسرع وقت ممكن، وبحث كيفية النهوض بالمناطق خلال الوقت الراهن بالمكاتب .

وأكد وكيل الوزارة مدير المديرية، الدكتور مهندس سعد عبدالحميد عبدالرحيم، ضرورة الالتزام بعمل الخطط اللازمة لذلك وعرضها فى اسرع وقت دون تأخير، مع تحري الدقة في عمل هذه الخطط وتحرى الدقة فى الاحصائيات وسرعة إنجازها ، فضلا عن الإنجاز الشهرى، واتباع القواعد والإجراءات المنظمة لحل المشكلات مع فرض الالتزام والانضباط على جميع العاملين داخل المناطق والمتابعة المستمرة لأداء العمل داخل المناطق والمكاتب.

وأشار إلي ضرورة الالتزام والاجتهاد والعمل الجاد الدؤوب بما يخدم المواطن وتقديم الخدمات فى أسرع وقت للجمهور والتيسير على المواطنين، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح للجميع ، وفق الله الجميع لما فيه المصلحة والخير لمصرنا الحبيبة.

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